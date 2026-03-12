جيش الاحتلال يعلن قصف نقاط تفتيش تابعة لقوات الباسيج في إيران

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ‌الخميس، إن سلاح الجو قصف نقاط تفتيش تابعة لقوات الباسيج في طهران.

وأضاف: "رصد الجيش الإسرائيلي مؤخرا وجود نقاط تفتيش تابعة لقوات الباسيج في عدة مواقع بطهران. ‌وبعد رصد هذه النقاط، استهدف سلاح الجو الإسرائيلي، بناء على معلومات استخباراتية من الجيش، نقاط تفتيش الباسيج وعناصرها خلال اليوم الماضي"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة، ضربات عسكرية على إيران، منذ صباح السبت الماضي، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد الإيراني علي خامنئي ومسئولون أمنيون كبار.

وترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية وطائرات بدون طيار "درونز" باتجاه إسرائيل، وما تصفها بـ"قواعد أمريكية في دول المنطقة"، غير أن بعضها أسفر عن قتلى ومصابين وألحق أضرارا بأعيان مدنية.

ومنذ 28 فبراير الماضي تهاجم إيران إسرائيل بصواريخ وطائرات بدون طيار، كما تستهدف دولا عربية وتقول إن الهدف ليست هذه الدول وإنما "قواعد ومصالح أمريكية فيها"، غير أن الهجمات تسببت بأضرار بمنشآت مدنية.

واندلعت الحرب على إيران رغم إحراز تقدم بالمفاوضات مع الولايات المتحدة بشهادة الوسيط العماني، وهذه هي المرة الثانية التي تنقلب فيها إسرائيل على طاولة التفاوض، وفي الأولى بدأت حرب يونيو الماضي، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وتتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برنامجين نووي وصاروخي يهددان إسرائيل، بينما تقول إيران إن برنامجها النووي سلمي ولا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية.