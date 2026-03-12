جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء لسكان أحد أحياء وسط بيروت

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أوامر إخلاء لسكان حي زقاق البلاط وسط بيروت، وذلك في سلسلة غارة جديدة على العاصمة اللبنانية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان: "إلى كل من يتواجد في المبنى المحدد بالأحمر على الخريطة المرفقة والمباني المجاورة له، أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله التي سيعمل ضدها الجيش الإسرائيلي"، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وأضاف: "حرصا على سلامتكم وسلامة أفراد عائلاتكم، عليكم إخلاء المبنى المحدد وتلك المجاورة له فورا، والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر".

وأعلن جيش الاحتلال، اليوم الخميس، بدء شن موجة غارات على بنى تحتية تابعة لحزب الله في قلب العاصمة اللبنانية.

واستهدف جيش الاحتلال، في ضربات متلاحقة، مبنى في حي الباشورة في بيروت، بحسب لقطات بث مباشر أوردتها وكالة الصحافة الفرنسية.

وبعد وقت قصير من إنذار وجهه متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي لإخلاء مبنى في الباشورة تمهيدا لقصفه، استهدفت ثلاث ضربات على الأقل المبنى الذي تصاعدت منه سحب من الدخان الكثيف، من دون أن ينهار.

وهذه المرة الرابعة التي تستهدف فيها إسرائيل بيروت منذ بدء المواجهة بين حزب الله وإسرائيل في الثاني من الشهر الحالي.