قائد القوات البحرية بالحرس الثوري: نواصل إغلاق مضيق هرمز تنفيذا لتوجيه مجتبى خامنئي

قال قائد القوات البحرية بالحرس الثوري الإيراني علي رضا تنكسيري، إن طهران ستبقي على إغلاق مضيق هرمز، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المرشد الأعلى مجتبى خامنئي.

وأضاف في تصريحات، نقلتها وكالة «فارس»، اليوم الخميس: «استجابة للزعيم الأعلى سنوجه أشد الضربات للمعتدين».

وقبل قليل، شدد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، على أهمية «الاستمرار في إغلاق مضيق هرمز كأداة للضغط على العدو»، متوعدًا بفتح جبهات أخرى «يفتقر العدو فيها إلى الخبرة».

وقال في بيان له: «أجرينا دراسات لفتح جبهات أخرى يفتقر العدو فيها إلى الخبرة، وسيكون عرضةً للخطر الشديد، وسيتم تفعيلها إذا استمر الوضع الحربي، وذلك بناءً على مراعاة المصالح».

وتوجه بالشكر إلى جبهات المقاومة في اليمن والعراق ولبنان، لافتًا إلى أن «تضامن مكونات جبهة المقاومة سيُسهّل الطريق للقضاء على الفتنة الصهيونية»، بحسب تعبيره.

ووجه حديثه للشعب الإيراني: «أؤكد للجميع أننا لن نتردد في الثأر لدماء شهدائكم، لقد تحقق قدر محدود من الثأر لدماء الشهداء حتى الآن، ولكن إلى حين تحقيق ذلك بالكامل، ستظل هذه القضية في صدارة أولوياتنا».

وأكمل: «سنطالب العدو بالتعويض، وإذا رفض، فسنصادر من ممتلكاته ما نراه مناسبًا، وإذا تعذر ذلك، فسندمر ما يعادل ذلك من ممتلكاته».