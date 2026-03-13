منتجات المتعافيات من الإدمان تتألق في معرض صندوق مكافحة الإدمان بمقر الأمم المتحدة في فيينا

تفقد الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، جناح منتجات المتعافيات من الإدمان بمعرض الصندوق المقام بمقر منظمة الأمم المتحدة في فيينا، وذلك على هامش مشاركة الصندوق في اجتماعات الدورة الـ69 للجنة الدولية للرقابة على المخدرات المنعقدة بدولة النمسا.

ويضم الجناح مجموعة من منتجات المتعافيات التي تتميز بجودة التصميم والتصنيع، وذلك ضمن مشروع “سر الصنعة” التابع لمؤسسة “حياة كريمة”، حيث يتضمن المعرض إكسسوارات وشنط جلدية وشيلان التلي وسجاد حرير وشنط كروشيه وغيرها من المنتجات اليدوية.

ويقام معرض صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي داخل مقر منظمة الأمم المتحدة في فيينا، ويستعرض آليات عمل مراكز العزيمة التابعة للصندوق، التي تقدم خدمات العلاج والتأهيل لمرضى الإدمان مجانًا ووفقًا للمعايير الدولية. كما يسلط المعرض الضوء على برامج التمكين الاقتصادي للمتعافين من خلال تدريبهم على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل ضمن خدمات ما بعد العلاج المجاني، لتصبح تجربة إنشاء مراكز العزيمة من التجارب الرائدة إقليميًا.

ويتضمن المعرض عرضًا لمحاور تنفيذ الاستراتيجية المصرية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان يجري تنفيذها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية. ويشمل ذلك أيضا برامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة “بديلة العشوائيات”.

وكان الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والسفير محمد نصر، سفير مصر لدى النمسا والمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، قد افتتحا معرض الصندوق بمقر منظمة الأمم المتحدة بفيينا، بحضور اللواء مفيد فوزي، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

ويشارك الدكتور عمرو عثمان في فعاليات اجتماعات الدورة الـ69 للجنة الدولية للرقابة على المخدرات المنعقدة بمقر مكتب الأمم المتحدة في فيينا بالنمسا، حيث يترأس وفد الصندوق، بمشاركة ممثلي غالبية دول العالم، وبحضور نحو 2000 مشارك وأكثر من 110 متحدثين رسميين يمثلون الدول المشاركة، إضافة إلى عدد من الوزراء المعنيين بملف مكافحة المخدرات وسفراء من مختلف الدول.

وتأتي مشاركة وفد الصندوق برئاسة الدكتور عمرو عثمان انعكاسًا للتقدير الدولي والإقليمي للتجربة المصرية في مكافحة تعاطي المخدرات وفق المعايير الدولية، وهي الجهود التي تجسدها الاستراتيجية المصرية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان، كما تمثل امتدادًا للدور المصري الرائد على مستوى الإقليم في هذا المجال.

يُذكر أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا اختار التجربة المصرية في مكافحة تعاطي المخدرات ضمن 7 تجارب دولية رائدة على مستوى العالم خلال فعاليات الدورة الـ69 لاجتماعات اللجنة الدولية للرقابة على المخدرات. وخلال إحدى جلسات اللجنة، استعرض الدكتور عمرو عثمان تجربة الصندوق في مواجهة تعاطي المواد المخدرة في إطار تنفيذ الاستراتيجية المصرية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان.