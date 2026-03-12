سكان طهران يلزمون منازلهم مع استمرار الهجمات الجوية

يلزم كثير من سكان طهران، منازلهم مع استمرار الهجمات الجوية على العاصمة الإيرانية، بعد نحو أسبوعين من بدء حملة القصف الواسعة التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير الماضي.

وقال سكان، اليوم الخميس، إن الهجمات التي وقعت في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء وخلال الليل كانت من بين أعنف الهجمات منذ اندلاع الحرب.

وعملت الدفاعات الجوية، لساعات في طهران وكذلك في مدينة كرج الواقعة غرب العاصمة.

وأضاف السكان، أنهم لا يغادرون منازلهم إلا نادرا، فيما ذكرت تقارير أن قوات الأمن تفتش المركبات بشكل متكرر على الطرق الرئيسية وتفتش الهواتف المحمولة الخاصة بالركاب.

وقالت الطالبة نيلوفر، البالغة من العمر 24 عاما: "إذا استمر هذا الوضع، فستصبح الحياة صعبة للغاية ولن نشعر بأي أمان.. البقاء في المنزل والخوف من الخروج هو أسوأ كابوس بالنسبة لي".