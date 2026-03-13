الداخلية تكشف تفاصيل سقوط دراجة نارية في حفرة بالإسماعيلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضرر خلاله أحد الأشخاص من تواجد حفرة بأحد الطرق الرئيسية، ما أدى لسقوط قائد دراجة نارية بها بالإسماعيلية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وباستدعاء القائم على النشر، عامل ومقيم بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية، قرر بأنه حال تواجده بالطريق المشار إليه شاهد دراجة نارية لا يعلم بياناتها حال سقوطها بالبالوعة المشار إليها دون إصابة قائدها.

وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تبين أن غطاء البالوعة المشار إليها من الخرسانة الأسمنتية وتهالك بسبب العوامل الجوية، وتمت تغطية البالوع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.