بوليتيكو: نائب ترامب كان متحفظا على ضرب إيران قبل قرار الحرب

قال مسؤولان بارزان في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمجلة "بوليتيكو" الأمريكية، إن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس كان متشككًا بشأن شن الولايات المتحدة ضربات على إيران في الفترة التي سبقت قرار ترامب ببدء الحرب.

وبحسب "بوليتيكو"، فإن فانس، الذي طرح مرارًا تساؤلات حول التدخلات العسكرية الأمريكية في الخارج، دافع علنًا عن العملية التي أمر بها ترامب ضد إيران، رغم تحفظاته السابقة.

لكن مسؤولين في البيت الأبيض كشفوا أن نائب ترامب أعرب عن معارضته في الفترة التي سبقت اتخاذ قرار الحرب، ما يزيح الستار، بعد أشهر من التكهنات، عن أن فانس كان أكثر تحفظًا تجاه العمل العسكري مقارنة بترامب.

وقال مسؤول بارز في إدارة ترامب، طلب عدم كشف هويته، في رسالة نصية لـ"بوليتيكو"، إن فانس كان "متشككًا" و"قلقًا بشأن فرص النجاح"، و"يعارض ببساطة" الحرب على إيران.

وأضاف مسؤول بارز آخر في الإدارة أن دور نائب الرئيس يتمثل في عرض جميع وجهات النظر على الرئيس، موضحًا: "مهمته أن يقدم للرئيس والإدارة كل السيناريوهات من زوايا مختلفة، وهو يفعل ذلك، لكن بمجرد اتخاذ القرار فإنه يدعمه بالكامل".

وذكرت "بوليتيكو" أن شكوك فانس الموثقة بشأن العمليات العسكرية الأمريكية، والتي تشكلت خلال خدمته في صفوف مشاة البحرية بالعراق، إلى جانب نبرته المتحفظة بشأن فرص النجاح، غذّت التكهنات بوجود تباين في وجهات النظر بينه وبين الرئيس الأمريكي.

وأشارت المجلة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يبدو فيها اختلاف بين فانس وترامب بشأن التحرك العسكري، إذ سبق أن كتب فانس، خلال محادثة مع مسؤولين في الإدارة عبر منصة "سيجنال"، أن الضربات الأمريكية ضد الحوثيين العام الماضي كانت "خطأ".

وأضافت أن لفانس سجلًا طويلًا من التصريحات التي شكك فيها في جدوى الدخول في حرب مع إيران، معتبرًا أن مثل هذا الصراع قد لا يخدم المصالح الأمريكية.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي إن "المحاولات الرامية للوقيعة بين الرئيس دونالد ترامب ونائب الرئيس فانس مضللة تمامًا"، مؤكدة أن الرئيس يستمع إلى آراء فريقه للأمن القومي قبل اتخاذ القرار النهائي، وأن فانس يمثل إضافة مهمة للإدارة.

ونقلت "بوليتيكو" عن شخص مطلع على تفكير نائب الرئيس، طلب عدم كشف هويته، أن فانس رأى ضرورة توجيه ضربة سريعة، محذرًا من أن التأخير قد يؤدي إلى تسريب الخطط العسكرية الأمريكية ويعرض القوات لمخاطر أكبر.