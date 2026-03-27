حزب الله يهاجم شمال إسرائيل وإيران تستهدف وسطها وجنوبها

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لم تتوقف صفارات الإنذار في شمال إسرائيل لرصد إطلاق صواريخ وللاشتباه بتسلل مسيرات من لبنان، منذ فجر الجمعة، فيما دوت مرة واحدة في جنوب إسرائيل ومرة في الوسط بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان متلفز الجمعة: "لقد حذرت أنا ورئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) النظام الإيراني من استمرار إطلاق الصواريخ على المدنيين في إسرائيل".

وأضاف: "رغم التحذيرات، يستمر إطلاق الصواريخ، ولذلك ستتصاعد ضربات الجيش الإسرائيلي في إيران وتتوسع لتشمل أهدافا ومناطق إضافية تساعد النظام في تطوير واستخدام أسلحة ضد المدنيين الإسرائيليين".

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" رصدت منذ ساعات الفجر انطلاق صفارات الإنذار في مناطق واسعة قريبة من الحدود اللبنانية 8 مرات إثر رصد إطلاق صواريخ والاشتباه بتسلل مسيرات.

ولم تشر إلى وقوع أضرار مادية أو إصابات بشرية.

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من إيران على جنوب إسرائيل قبل رصد إطلاق صواريخ على وسط البلاد.

ودوت صفارات الإنذار في مدن ديمونا والنقب وبئر السبع في جنوب إسرائيل، حيث سمعت أصوات انفجارات في سماء المنطقة نتجت عن محاولة الاعتراض.

وظهر الجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من إيران على وسط إسرائيل.

ودوت صفارات الإنذار في مناطق واسعة بما فيها مدينة تل أبيب إضافة إلى مدينة القدس.

وسمع في مدينة القدس دوي انفجارات نتجت عن محاولة الاعتراض.

وقالت القناة 12 العبرية الخاصة إنه تم اعتراض الصاروخ دون تفاصيل إضافية.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، أبرزهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها "مواقع ومصالح أمريكية" في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة وطالبت بوقفه.

وفي 2 مارس الجاري هاجم "حزب الله" اللبناني حليف إيران موقعا عسكريا إسرائيليا ردا على اعتداءات تل أبيب المتواصلة على لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار منذ نوفمبر 2024، واغتيال خامنئي.

وبدأت إسرائيل، في اليوم ذاته، عدوانا جديدا على لبنان، عبر غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق البلاد، كما شرعت في 3 مارس في توغل بري محدود بالجنوب.