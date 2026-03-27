31 دولة تسجل حضورها في كأس العالم للجمباز الفني القاهرة 2026

تلقى الاتحاد المصري للجمباز برئاسة إيهاب أمين موافقة 31 دولة على المشاركة في بطولة كأس العالم للجمباز الفني، المقرر لها خلال الفترة من 3 وحتى 6 أبريل الجاري، على صالة مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة.

وتضم قائمة الدول المشاركة كل من:

الجزائر – أرمينيا – بيلاروسيا – البرازيل – بلغاريا – تشيلي – الصين – كولومبيا – كوستاريكا – كرواتيا – قبرص – جمهورية التشيك – إسبانيا – اليونان – هونج كونج – أيرلندا – أيسلندا – كازاخستان – المغرب – النرويج – نيوزيلندا – بنما – الفيلبين – قطر – روسيا – سلوفينيا – سلوفاكيا – السويد – تركيا – أوكرانيا – مصر.

وتشهد البطولة مشاركة 125 لاعب ولاعبة في مختلف المنافسات، من أجل المنافسة علي المراكز الأولى والتتويج بالميداليات .

ووضع اتحاد الجمباز الترويج للحضارة المصرية ضمن أهداف استضافة وتنظيم بطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات، من خلال تجهيز بطاقات تعريفية لأهم الأماكن السياحية لضيوف مصر المشاركين في المونديال، وتنظيم رحلات لأهم الأماكن التاريخية والسياحية على هامش المنافسات.

ومن جانبه أكد إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي أن السياحة الرياضية من ضمن أهداف اتحاد الجمباز عند استضافة البطولات الدولية والعالمية على أرض مصر وهذا الدور يقوم به اتحاد الجمباز لتعريف الوفود الدولية على الحضارة المصرية.

وأضاف أمين أن اتحاد الجمباز انتهى من عمل بطاقات تعريفية تضم عددًا من الأماكن التاريخية لجميع الوفود المشاركة في البطولة على رأسها خان الخليلي قلب القاهرة التاريخية، المعروفة بأسواقها النابضة بالحياة وثقافتها الغنية. والمتحف المصري الكبير أكبر متحف في العالم مُخصّص للحضارة المصرية القديمة، حيث يلتقي الماضي بالحاضر، والأهرامات التحفة المعمارية الخالدة من العصور القديمة، وإحدى عجائب الدنيا السبع.