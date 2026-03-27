خسر منتخب نيوزيلندا بنتيجة 0-2 أمام نظيره منتخب فنلندا، في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين صباح اليوم، الجمعة، على ملعب أوكلاند اف سي «إيدين بارك»، ضمن استعدادات المنتخب النيوزيلندي لبطولة كأس العالم 2026.

ويخوض منتخب نيوزيلندا منافسات كأس العالم المقبلة في أمريكا وكندا والمكسكيك، ضمن المجموعة السابعة والتي تضم منتخبات بلجيكا ومصر وإيران.

تقدم منتخب فنلندا عن طريق جويل بوهيانبالو في الدقيقة 25، ثم أضاف جاكو أوكسانين الهدف الثاني لفنلندا في الدقيقة 85 من عمر المباراة.

وشهدت المباراة إصابة فرانسيس دي فريس، لاعب منتخب نيوزيلندا في ربلة الساق قبل نهاية الشوط الأول، لتمثل مصدر قلق قبل المباراة الثانية من سلسلة مباريات الاستعداد لكأس العالم،.

ويلعب منتخب نيوزيلندا مباراته الودية الثانية خلال فترة التوقف الدولي الحالية، ضد تشيلي يوم الإثنين المقبل في أوكلاند كذلك.

ويلتقي المنتخب الوطني المصري مع نظيره نيوزيلندا، يوم 22 يونيو المقبل، على ملعب بي سي بليس، في مدينة فانكوفر الكندية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.