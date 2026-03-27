الحكومة تتابع أصداء موجة الأمطار والسيول وتأثيراتها على الزراعة والري

بدأت أجهزة الحكومة متابعة أصداء موجة الأمطار والسيول الشديدة التي ضربت البلاد قبل أيام، وتأثيراتها الإيجابية والسلبية على الزراعة والري ومنشآت الحماية والخزانات الجوفية؛ في ظل توقعات الأرصاد الجوية بفترة مستقرة خلال الفترة المقبلة، مع بدء ارتفاع درجات الحرارة على أغلب المحافظات، نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية، بحسب منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية.

كتل هوائية صحراوية

وقالت منار غانم لـ"الشروق"، إن غدا السبت يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة على أغلب المحافظات، نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية، بالتزامن مع وجود منخفض جوي سطحي يعمل على جذب هذه الكتل، ما يؤدي إلى زيادة الإحساس بالدفء خلال فترات النهار.

وأوضحت أن الطقس سيكون دافئا إلى مائل للحرارة نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، حيث تسجل القاهرة الكبرى نحو 26 درجة مئوية، فيما تصل درجات الحرارة في محافظات الصعيد إلى 30 درجة مئوية، خاصة في الأقصر وأسوان.

وأضافت أن الأجواء خلال فترات الليل ستظل باردة على أغلب المحافظات، مع تسجيل درجات حرارة صغرى تتراوح بين 14 و15 درجة مئوية في القاهرة الكبرى.

وأشارت منار إلى نشاط ملحوظ في حركة الرياح تتراوح سرعتها بين 30 و40 كيلو متر في الساعة، ما يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بالإضافة إلى مناطق من الصحراء الغربية، وهو ما قد يتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر في بعض المناطق، خاصة جنوب الصعيد.

ولفتت إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية، مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة مساء على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري، وقد تمتد بشكل خفيف إلى القاهرة الكبرى.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط تشهد استقرارا واعتدالا، مع عودة نشاط الصيد بصورة طبيعية، موضحة أن نشاط الرياح سيكون مؤثرا بشكل أكبر على المناطق الداخلية وليس المسطحات المائية.

ونصحت المواطنين بارتداء الكمامات أثناء الخروج، خاصة في المناطق التي تشهد أتربة مثارة، مع الاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية، ومتابعة النشرات الجوية بشكل دوري.

وفيما يتعلق بحالة الطقس خلال الفترة المقبلة، أوضحت منار أن البلاد لن تشهد تكرارا لحالات عدم الاستقرار القوية التي حدثت مؤخرا، خاصة التي بلغت ذروتها الأربعاء الماضي، مشيرة إلى أن الأسبوع الجاري وحتى منتصفه سيشهد تحسنا نسبيا في الأحوال الجوية.

وأضافت أن النصف الأول من فصل الربيع عادة ما يشهد تقلبات جوية سريعة وحادة، وقد تتكرر خلاله فرص سقوط الأمطار أو انخفاض درجات الحرارة، وإن كانت أقل حدة من فصل الشتاء، مؤكدة أن هذه التقلبات طبيعية في ظل الطبيعة الانتقالية لفصل الربيع، وقد تتكرر من وقت لآخر بدرجات متفاوتة.

توصيات للمزارعين

من جهته، قال مصدر مسئول بوزارة الزراعة، إنه تم نشر عدة توصيات للمزارعين قبل سقوط الأمطار الرعدية، ما خفف من تأثيراتها السلبية على المحصول الاستراتيجية، وحمته من الرقاد، ناصحا خلال الفترة الحالية بضبط الري، وعدم ري الأرض طالما أنها رطبة من مياه الأمطار.

ونصح المصدر، في تصريحات لـ"الشروق"، بضرورة صرف المياه الزائدة من الأحواض بعد المطر والذي يُعد ضروريا جدا، بجانب ضرورة التوقف عن أي رش بالمبيدات أو الأسمدة الورقية في هذه الفترة، مضيفا: "إذا تكونت أملاح، يمكن إعطاء رية سريعة وخفيفة بعد أن تجف الأرض"، بالإضافة إلى التحقق من تشغيل ماكينة الري وتنظيف النقاطات وتدفق المياه.

كما وجه بضرورة مراقبة الأمراض والصدأ بالمحاصيل، خاصة الخضروات، بحثا عن علامات الأمراض الفطرية والصدأ، وإعطاء جرعة تسميد تنشيطية بعد 5 - 10 أيام من تحسن الجو.

في السياق ذاته، تابع هاني سويلم، وزير الري، موقف الأمطار الغزيرة والسيول التي تعرضت لها محافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح نتيجة الأحوال الجوية الطارئة يومي الأربعاء والخميس 25 و26 مارس 2026.

وأشار سويلم، في بيان اليوم، إلى سقوط أمطار متوسطة إلى شديدة بمحافظة جنوب سيناء في نطاق مدن خليج السويس (رأس سدر - أبو زنيمة - أبو رديس - سانت كاترين)، حيث أدت هذه الأمطار إلى حدوث سيول ببعض الأودية.

وقد أدت الأمطار المتساقطة على أودية الأربعين والتفاحة والتلعة بنطاق مدينة سانت كاترين إلى تكوّن سيول وصلت إلى البحيرات الجبلية وبحيرة رقم 1 بسانت كاترين عند مصب وادي الشيخ، وتم حصاد ما يقرب من 200 ألف متر مكعب من المياه.

كما تساقطت أمطار على منطقة الشيخ عواد أدت إلى سيول وصلت إلى سدي سيلاف 1 و2، وقدرت كميات المياه التي تم حصادها بالسدين بنحو 200 ألف متر مكعب.

وقد أسهمت منشآت الحماية المنفذة في حماية طريق أبو رديس - سانت كاترين، وقرية فيران، والقرية البدوية بتجمع سيلاف، وخط مياه غرب النفق - سانت كاترين، وخطوط الفايبر على طول طريق فيران - سانت كاترين.

وتساقطت أمطار على أودية سدر والرينة بنطاق مدينة رأس سدر، وأودية الطيبة ووادي الكيلو 9.00 بنطاق مدينة أبو زنيمة، ووادي فيران بنطاق مدينة أبو رديس، ما أدى إلى حدوث جريان سطحي محدود.

وفي محافظة مطروح، تساقطت أمطار متوسطة إلى شديدة بنطاق مدن مرسى مطروح والضبعة والنجيلة وسيدي براني والسلوم، حيث أدت هذه الأمطار إلى ملء الخزانات الأرضية وآبار النشو، وتم حصاد ما يقرب من 100 ألف متر مكعب من المياه، والتي تُستخدم في الأغراض اليومية للتجمعات السكنية بهذه المناطق.

وقد وجه الدكتور سويلم أجهزة قطاع المياه الجوفية باستمرار المتابعة والمرور الميداني للاطمئنان على حالة منشآت الحماية من أخطار السيول، والتنسيق مع كل الجهات المعنية على مدار الساعة، والإفادة بالموقف أولا بأول.