ترامب: لست مُتلهفا لإنهاء الحرب على إيران

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مزاعم بعض وسائل الإعلام الأمريكية حول «تلهفه» لإنهاء الحرب على إيران.

وقال عبر حسابه بمنصة «تروث سوشيال» قبل قليل: «إلى أولئك الذين، وهم أقل عددًا من أي وقت مضى، ممن يقرؤون صحيفة نيويورك تايمز الفاشلة، أو يشاهدون قناة سي إن إن الإخبارية المزيفة، والذين يعتقدون أنني مُتلهف لإنهاء الحرب مع إيران، أرجو أن تعلموا أنني ربما أقل شخص يتعرض لضغوط في هذا المنصب».

وتابع: «لديّ متسع من الوقت، لكن إيران لا تملك ذلك - الوقت ينفد!»، مشيرا إلى أن «السبب وراء تراجع شعبية بعض وسائل الإعلام لدى المشتركين والمشاهدين هو فقدانها للمصداقية».

وأشار إلى أن «البحرية الإيرانية غارقة في قاع البحر، وسلاحها الجوي مُدمّر، وأسلحتها المضادة للطائرات والرادارات مفقودة، وقادتها رحلوا»، مؤكدا أن «الحصار محكم وقوي، ولن يزداد الوضع إلا سوءا، والوقت ليس في صالحهم!».

واختتم: «لن يتم التوصل إلى اتفاق إلا عندما يكون مناسبا وجيدًا للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، بل وللعالم أجمع».

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، مساء الخميس، أن حاملة الطائرات «يو إس إس جورج إتش دبليو بوش» تبحر حاليا في المحيط الهندي.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة «فايننشال تايمز» نقلا عن مسئول أميركي، بأن حاملة الطائرات جورج دبليو بوش تتجه إلى الشرق الأوسط.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، من أجل إتاحة المزيد من الوقت للمفاوضات، مع إبقاء الحصار البحري على الموانئ الإيرانية.