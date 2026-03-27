مقتل 22 إسرائيليا وإخلاء 4800 آخرين منازلهم منذ بداية حرب إيران

أفادت معطيات إسرائيلية، الجمعة، بأن أكثر من 22 إسرائيليا قتلوا وأصيب أكثر من 5 آلاف، فيما أخلى أكثر من 4800 آخرين منازلهم معظمهم من مدينة تل أبيب، منذ بداية الحرب على إيران في 28 فبراير الماضي.

وبحسب بيانات معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي التي يتم تحديثها يوميا، فإن 22 إسرائيليا قتلوا وأصيب أكثر من 5000 آخرين جراء الهجمات على إسرائيل.

وأشارت إلى أن إيران أطلقت منذ بداية الحرب أكثر من 550 صاروخا وأكثر من 765 مسيرة على إسرائيل منذ بداية الحرب.

وفي السياق، ذكرت بيانات المعهد أن أكثر من 4800 إسرائيلي أخلوا منازلهم منذ بداية الحرب، وكانت أكبر نسبة في تل أبيب بمعدل 1515 شخصا.

وفي جنوب إسرائيل، جاءت مدينة ديمونا في المرتبة الثانية بنحو 975 إسرائيليا، إضافة إلى 600 من مدينة عراد، و505 من مدينة بئر السبع.

كما أخلى 650 إسرئيليا منازلهم في مدينة بيت شيمش غربي القدس، و160 من مدينة بني براك، و80 من مدينة الرملة، و75 من مدينة جفعاتيم، و45 من مدينة رامات غان، في منطقة تل أبيب الكبرى، إضافة إلى 70 من بلدة زرازير (قرية عربية شمالي إسرائيل)،

كما أشارت المعطيات إلى إخلاء 40 إسرائيليا منازلهم في مستوطنة كريات شمونه، و25 من طيرة الكرمل، و20 من عيمك حيفر شمالا، فضلا عن 20 من مدينة حولون و20 من مدينة كفر قاسم العربية وسط إسرائيل.

وقال المعهد إن الحكومة تنقل هؤلاء في أوقات التصعيد إلى فنادق خاصة في مدينة إيلات جنوبي البلاد على نفقتها الخاصة.

يأتي ذلك في ظل تواصل الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران منذ 28 فبراير الماضي، وما تبعه من ردود إيرانية ولبنانية من قبل حزب الله متواصلة بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وفي وقت سابق الجمعة، أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إلى أنه تم رصد إطلاق أكثر من 1600 صاروخ ومسيرة من لبنان منذ بداية العدوان على لبنان في 2 مارس.

فيما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الجمعة، ارتفاع أعداد المصابين الإسرائيليين منذ بداية الحرب إلى 5492.

ومنذ 28 فبراير، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما على إيران أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.

وبعد يومين، وسعت إسرائيل عدوانها، ليشمل لبنان، عبر غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق البلاد، وشرعت في 3 مارس بتوغل بري محدود بالجنوب.

ومنذ ذلك الحين، ترد إيران و"حزب الله" اللبناني باستهداف مدن ومستوطنات إسرائيلية بالصواريخ والطائرات المسيرة.