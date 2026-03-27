إصابة ضابط وجندي إسرائيليين بجروح خطيرة جنوبي لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، إصابة ضابط وجندي إسرائيليين بجروح خطيرة خلال عمليات عسكرية أثناء توغله في جنوب لبنان.

وقال جيش الاحتلال في بيان إن "ضابطا قتاليا وجنديا أصيبا الليلة الماضية بجروح خطيرة، أثناء عملية عسكرية في جنوب لبنان".

وأوضح أنه جرى نقل العسكريين إلى المستشفى، دون مزيد من التفاصيل.

ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان الجيش الإسرائيلي مقتل عسكريين وإصابة 6 آخرين بجروح متفاوتة في جنوب لبنان.

والخميس، أعلن قائد المنطقة الشمالية في الجيش رافي ميلو، "توسيعا إضافيا" للتوغل البري جنوبي لبنان، بدعوى "توسيع نطاق منطقة التأمين المتقدمة".

ومنذ بدء العدوان الراهن في 2 مارس الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي مرارا عن بدء عمليات برية في جنوب لبنان، لكن "حزب الله" أعلن تصديه للقوات المتوغلة.

وسبق أن أعلن الجيش الإسرائيلي أن 4 فرق عسكرية تشارك في العملية البرية جنوب لبنان هي 36 و91 و146 و210.

والأربعاء، تحدثت القناة 14 العبرية، عن خطط إسرائيلية لتوسيع الوجود العسكري حتى 8 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية، مشيرة إلى أن الجيش بدأ في إنشاء 18 موقعا عسكريا هناك.

والأحد، توعّد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، بتوسيع المناورة البرية والضربات الجوية ضد لبنان.

وأسفر عدوان إسرائيل الموسع على لبنان منذ 2 مارس، عن 1116 شهيدا و3 آلاف و229 جريحا وأكثر من مليون نازح، وفقا للسلطات اللبنانية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب الأخيرة بين أكتوبر 2023 ونوفمبر من العام التالي.

كما تحتل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب وقيام دولة فلسطينية مستقلة، منصوص عليها في قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.