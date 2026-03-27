طهران: جروسي يتجاهل إدانة الهجمات ويروج لتدمير برنامجنا النووي

اتهمت طهران، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، بتقديم "إرشادات" حول سبل القضاء على الأنشطة النووية المشروعة لإيران، بدلًا من إدانة هجمات الولايات المتحدة وإسرائيل على المنشآت النووية في البلاد.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي، في منشور عبر حسابه على منصة شركة "إكس"، الجمعة، إنه يستنكر عدم إدانة جروسي للهجمات التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية.

وأشار غريب آبادي إلى أن جروسي "لم يقدم حتى الآن أي شيء مفيد، بل على العكس، فاقم الوضع في بعض الأحيان بتصريحاته الهدامة".

وعطفا على تصريحات تصريحات سابقة لجروسي لقناة "سي بي إس نيوز الأمريكية قال فيها "ما لم تكن هناك حرب نووية، فلا يمكن لأي حرب أن تقضي على القدرة النووية لإيران"، وأيضا "آمل ألا يحدث ذلك" تساءل غريب أبادي: "هل هو مدير عام لمنظمة دولية أم محلل إعلامي؟".

ولفت غريب آبادي إلى أن جروسي لم يُدن بعد الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية، ولا سيما الهجومين الأخيرين على محطة بوشهر النووية.

واتهم جروسي بأنه: "يقدّم إرشادات حول كيفية تدمير الأنشطة النووية المشروعة والقانونية لإيران".

والأربعاء، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران أفادت بإصابة منشآت محطة بوشهر النووية بصاروخ آخر، بعد أن كانت قد أعلنت في 17 مارس الجاري إصابة محيط المحطة بمقذوف، دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما على إيران خلف مئات القتلى أبرزهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، ودمارا واسعا.