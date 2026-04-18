القناة 12 الإسرائيلية: دون انفراجة في مفاوضات أمريكا وإيران قد تتجدد الحرب

أفادت قناة إسرائيلية، مساء السبت، بأن الحرب مع إيران قد تتجدد إذا لم تحدث انفراجة في المفاوضات بين طهران وواشنطن، وفق مصدر أمريكي.

ونقلت القناة "12" الإسرائيلية، عن مصدر وصفته بالمطلع على المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، دون أن تذكر اسمه، تحذيره من أن "الحرب مع إيران قد تتجدد خلال الأيام القليلة المقبلة إذا لم تُسجل انفراجة في المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران خلال الساعات القريبة".

ولفتت القناة، إلى أن البيت الأبيض عقد اجتماعا أمنيا مهما في أعقاب الأزمة المتعلقة بمضيق هرمز (إعادة إغلاقه) شهد تحذيرا من إغلاقه أمام الملاحة البحرية.

وأوضح المصدر، أنه على الرغم من التصعيد على الأرض، فقد تم إحراز تقدم فعلي في المفاوضات الجارية بشأن ملف تخصيب اليورانيوم ومخزون اليورانيوم المخصب الموجود في إيران.

وفي وقت سابق السبت، أعلن الجيش الإيراني إعادة إغلاق مضيق هرمز مجددا، ردا على ما وصفه باستمرار الحصار البحري الأمريكي على البلاد، وفق بيان لقيادة خاتم الأنبياء المركزية؛ الوحدة التابعة للقوات المسلحة الإيرانية التي تتولى العمليات الحربية.

وعقب الإعلان، كشفت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في 3 بيانات منفصلة، عن وقوع 3 حوادث خلال 3 ساعات تعرضت لها سفن في مضيق هرمز أمام سواحل سلطنة عُمان.

والجمعة، أعلن وزير خارجية إيران عباس عراقجي، أن مضيق هرمز سيكون مفتوحا بالكامل أمام عبور جميع السفن التجارية خلال الأيام المتبقية من هدنة لأسبوعين أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإيران في 8 أبريل الجاري.

وجاءت الهدنة بعد مفاوضات بين واشنطن وطهران استضافتها العاصمة الباكستانية إسلام آباد، الأحد الماضي، دون التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. وبعد ذلك شددت إيران قيود المرور في مضيق هرمز، فيما بدأت الولايات المتحدة فرض حصار على الموانئ الإيرانية والسفن العابرة للمضيق.

وقال ترامب، في تصريح على متن طائرة أثناء عودته إلى واشنطن الجمعة عقب زيارة لولاية أريزونا جنوبي الولايات المتحدة، إنه قد لا يمدد وقف إطلاق النار مع إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

كما اعتبر نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف، السبت، أن بلاده هي الجهة المسؤولة عن إدارة مضيق هرمز، مؤكدا أن طهران ستضمن حقوقها إما عبر طاولة المفاوضات أو على الأرض.

من جهته، قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، في بيان أصدره السبت بمناسبة "يوم الجيش"، إن "البحرية الإيرانية مستعدة لهزيمة أعدائها مرة أخرى"، وذلك في ظل استمرار التوتر في مضيق هرمز مع الولايات المتحدة.