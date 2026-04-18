جيش الاحتلال يفجر منازل في 3 بلدات بجنوب لبنان

أقدم جيش الاحتلال، مساء اليوم السبت، على تفجير عدد من المنازل في بلدات الخيام ومركبا والطيبة بجنوب لبنان.

ونفذت قوات الاحتلال، مساء السبت، تفجيراً في بلدة الخيام، كما قامت بعملية تفجير واسعة لمنازل في بلدتي مركبا والطيبة، وفق شبكة العربية.

في سياق متصل، قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة دير سريان، مستهدفة مجرى النهر مقابل بلدة زوطر الشرقية، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

كما أفادت الوكالة بأن القوات الإسرائيلية قامت بعد ظهر السبت بإغلاق جميع مداخل بلدة الخيام عبر وضع سواتر ترابية وعوائق، بهدف منع الدخول إليها، وذلك بعد تنفيذها تفجيراً آخر في البلدة ذاتها في وقت سابق من اليوم.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أعلن يوم الخميس عن بدء وقف لإطلاق النار لمدة عشرة أيام بين لبنان وإسرائيل، دخل حيز التنفيذ ابتداء من منتصف ليل الخميس-الجمعة الماضي.

جاء ذلك بعد غارات إسرائيلية مكثفة استهدفت لبنان منذ الثاني من مارس الماضي عقب إطلاق حزب الله صواريخ على إسرائيل.