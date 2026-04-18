وزير داخلية الكويت: لن نسمح بالعبث بوحدتنا الوطنية أو المساس بنسيجنا الاجتماعي

أكد النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف الصباح، أن "جرائم الاتجار بالبشر تمثل انتهاكا صارخا للقيم الإنسانية والقانونية وتسيء إلى صورة الكويت في الخارج".

وشدد على أن "الدولة ماضية بكل حزم في مكافحتها وتجفيف منابعها وملاحقة المتورطين فيها وفق الأطر القانونية، وتعزيز الإجراءات الرادعة التي تكفل حماية المجتمع وترسيخ سيادة القانون".

وقال اليوسف، في تصريح صحفي اليوم السبت: "لن نسمح لكائن من كان بالعبث بوحدتنا الوطنية أو المساس بنسيجنا الاجتماعي بكافة مكوناته، ولن نتهاون مع أي ممارسات تُقوّض من تماسك المجتمع وتهدد أمن الوطن واستقراره".

وأكد أن "كل من يتجاوز هذه الثوابت سيواجه بإجراءات قانونية حازمة ورادعة دون استثناء أو تهاون؛ إيماناً بأن صون الوحدة الوطنية مسؤولية لا تقبل المساومة، وأن الحفاظ على استقرار الوطن واجب يعلو فوق كل اعتبار".

وأشار إلى أن "ما شهدته البلاد من ضبط خلايا إرهابية أساء إلى صورة الكويت، وكشف تورط عدد من المواطنين -للأسف- بانتماءات فكرية وتنظيمية مرتبطة بأحزاب وجماعات خارجية".

وتابع: "فنحن في دولة نصَّ دستورها على عدم وجود أحزاب، فكيف يُقبل الانتماء إلى تنظيمات خارجية تحمل أجندات تهدد أمن الوطن واستقراره؟ والتجارب من حولنا أثبتت أن التحزب لا يأتي بخير بل يقود إلى الانقسام والاضطراب، وهو ما لن نسمح به في الكويت".

وشدد على أن "الأجهزة الأمنية ستتعامل بكل حزم مع أي فكر أو تنظيم يهدد أمن البلاد، ونحمد الله على ما حققه رجال الأمن من نجاحات في إحباط المحاولات الإرهابية وحماية الوطن".

وأكد أن أمن الكويت أمانة لن نتهاون في الحفاظ عليها تحت أي ظرف.