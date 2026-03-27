لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب الأمريكي: عضوة بالكونجرس ارتكبت مخالفات

خلصت لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب الأمريكي، إلى أن عضوة الكونجرس عن الحزب الديمقراطي شيلا تشيرفيلوس- ماكورميك بولاية فلوريدا ارتكبت مخالفات أخلاقية كثيرة تخالف المعايير الأخلاقية للمجلس.

وقد يزيد الحكم من جهود ضغط الحزب الجمهوري لإسقاط عضويتها من الكونجرس. وبعد انعقادها لأكثر من سبع ساعات ليلة أمس الخميس، خلصت لجنة أخلاقيات مؤلفة من أربعة ديمقراطيين وأربعة جمهوريين إلى أن تشيرفيلوس- ماكورميك ارتكبت 25 مخالفة أخلاقية.

وأشارت اللجنة اليوم الجمعة إلى أنها ستوصي بتوقيع عقوبة عليها في الأسابيع القادمة. وتتركز المزاعم حول تسلمها ملايين الدولارات من شركة عائلتها التي تعمل بمجال الرعاية الصحية، بعدما قدمت فلوريدا مبالغ زائدة تقدر بنحو 5 ملايين دولار من الأموال المخصصة للإغاثة من الكوارث.

ونفت عضوة الكونجرس ارتكاب أية مخالفات.