الإمارات: 11 قتيلا و171 مصابا جراء اعتداءات إيران

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، الجمعة، مصرع 11 شخصا وإصابة 171 آخرين على خلفية "اعتداءات إيرانية" على أراضيها منذ 28 فبراير الماضي، ضمن رد طهران على الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الدفاعات الجوية تعاملت اليوم الجمعة، مع "6 صواريخ باليستية و9 طائرات مسيرة قادمة من إيران".

وأضافت: "ومنذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 378 صاروخا باليستيا، و15 صاروخا و1835 طائرة مسيرة".

وذكرت الوزارة أن تلك الاعتداءات أدت إلى "استشهاد 2 من منتسبي القوات المسلحة خلال تأديتهما واجبهما الوطني، إضافة إلى استشهاد مدني من الجنسية المغربية متعاقد مع القوات المسلحة، ومقتل 8 مدنيين من الجنسية الباكستانية والنيبالية والبنجلادشية والفلسطينية والهندية".

كما أسفرت الهجمات عن "إصابة 171 بإصابات تتراوح بين البسيطة والمتوسطة والبليغة" لأشخاص من 29 جنسية مختلفة، أبرزها الإماراتية والتركية والمصرية والسودانية والباكستانية والإيرانية والهندية والفلسطينية والإندونيسية والسويدية والتونسية.

وأكدت وزارة الدفاع الإماراتية أنها "على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية".

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران أودت بحياة مئات الأشخاص، أبرزهم المرشد الراحل علي خامنئي، ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها "مواقع ومصالح أمريكية" في دول عربية، بينها الإمارات، غير أن بعض الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة وطالبت مرارا بوقفه.