إسرائيل تعلن تعميق هجماتها على مواقع الصناعات العسكرية في إيران

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، تعميق هجماته على مواقع الصناعات العسكرية وإطلاق الصواريخ وعناصر من منظومة الصواريخ في إيران.

وأضاف: "استكمل سلاح الجو، بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية، خلال ساعات الليل موجة غارات واسعة استهدفت عشرات البنى التحتية التابعة للنظام الإيراني في طهران".

وأردف: "في إطار هذه الغارات، عمّق الجيش الضربة لقدرات الإنتاج لدى النظام، وهاجم عشرات مواقع إنتاج وسائل قتالية".

وادعى جيش الاحتلال أن "من بين المواقع التي تم استهدافها: قاعدة استخدمها الجيش الإيراني لتدريب الجنود وتخزين منظومات صاروخية مخصصة لاستهداف الطائرات، وموقع لإنتاج وتطوير مكونات مركزية للصواريخ الباليستية، و⁠موقع لإنتاج بطاريات لوسائل قتالية، وموقع لإنتاج وسائل قتالية تابع للحرس الثوري".

وأردف: "بالتوازي، يواصل الجيش عملياته دون توقف لضرب منظومات النيران التابعة للنظام، بهدف تقليص حجم إطلاق النار نحو إسرائيل".

وادعى الجيش أنه "خلال ساعات الليل، تم استهداف مجمّع للتهيؤ وإطلاق الصواريخ تابع للحرس الثوري، إلى جانب مواقع إطلاق صواريخ باليستية، ومنظومات دفاع جوي، ونقاط مراقبة تابعة للحرس الثوري والجيش الإيراني".

وقال: "الغارات التي استكملت تُعد جزءا من مرحلة تعميق الضربات ضد منظومات القلب للنظام الإيراني وأسسه".

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، أبرزهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها "مواقع ومصالح أمريكية" في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة وطالبت بوقفه.