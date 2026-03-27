نائب أردوغان: نواصل جهودنا لإنهاء الحرب في المنطقة

قال جودت يلماز نائب الرئيس التركي، إن بلاده تواصل بذل جهودها لإنهاء الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.

جاء ذلك في تصريح صحفي، الجمعة، عقب مشاركته في قمة "ستراتكوم" للاتصال الاستراتيجي 2026 المنعقدة في إسطنبول.

وأكد يلماز على ضرورة إنهاء الهجمات المستمرة في أقرب وقت من أجل استقرار وازدهار المنطقة والعالم أجمع.

وأضاف أنه حتى لو انتهت الحرب، سيستغرق الأمر وقتا لإصلاح الأضرار التي خلفتها.

وتابع: "سنواصل بذل قصارى جهدنا من أجل إنهاء هذه الحرب في أقرب وقت".

وذكر أن تركيا أكدت دائما على ضرورة حل المشاكل عبر التفاوض والدبلوماسية.

وأشار إلى أن تكاليف الحرب لا تقتصر فقط على فقدان الأرواح والتكاليف الاقتصادية والبيئية في المنطقة، بل تمتد لتؤثر على العالم بأسره والاقتصاد العالمي.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، أبرزهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها "مواقع ومصالح أمريكية" في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة وطالبت بوقفه.