قوة دفاع البحرين: اعتراض وتدمير 154 صاروخا و362 طائرة مسيرة منذ بدء الهجمات الإيرانية

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أن منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين اعترضت ودمرت 154 صاروخا و362 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية، حسبما أفادت وكالة أنباء البحرين (بنا) اليوم الجمعة.

وأهابت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين بالجميع؛ بضرورة التقيد بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظا على سلامتهم والابتعاد التام عن المواقع المتضررة وعن أي أجسام مشبوهة وعدم تصوير العمليات العسكرية وتجنب تصوير مواقع سقوط الحطام وعدم تناقل الإشاعات.

وذكرت القيادة العامة أن "استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الهجمات العشوائية تمثل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليميين".