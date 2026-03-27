مصادر لرويترز: معلومات أمريكية مؤكدة بتدمير ثلث ترسانة صواريخ إيران

قالت 5 ‌مصادر مطلعة على معلومات مخابرات أمريكية، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة يمكنها أن تؤكد أنها دمرت نحو ثلث ترسانة الصواريخ ⁠الإيرانية فقط، في وقت تقترب فيه الحملة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية من عتبة الشهر.

وأضاف أربعة من المصادر لوكالة رويترز، أن وضع نحو ثلث آخر ليس واضحا على وجه الدقة لكن من المرجح أن ‌عمليات ⁠القصف ألحقت به أضرارا أو دمرته أو دفنته في أنفاق وخنادق تحت الأرض. وطلبت المصادر عدم ⁠ذكر هوياتها بسبب حساسية المعلومات.

وقال أحد المصادر إن معلومات المخابرات مماثلة ⁠بالنسبة لقدرات الطائرات بدون طيار لدى إيران وقال إن هناك ⁠درجة من درجات الثقة في أن ثلثها دمر.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات عسكرية على إيران، منذ السبت 28 فبراير، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد الإيراني علي خامنئي ومسئولون أمنيون كبار.

وترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية وطائرات بدون طيار "درونز" باتجاه إسرائيل، وما تصفها بـ"قواعد أمريكية في دول المنطقة"، غير أن بعضها أسفر عن قتلى ومصابين وألحق أضرارا بأعيان مدنية.

وتتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برنامجين نووي وصاروخي يهددان إسرائيل، بينما تقول إيران إن برنامجها النووي سلمي ولا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية.