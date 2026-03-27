وزيرة القوات المسلحة الفرنسية: حرب الشرق الأوسط ليست حربنا

قالت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية كاثرين فوتران، اليوم الجمعة، إن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط "ليست حربنا"، مؤكدة أن "موقف فرنسا دفاعي بحت".

وفي تصريحات أدلت بها لقناتي "أوروبا 1" و"سي نيوز" اليوم الجمعة، بالتزامن مع اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع خارج باريس، بحضور وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أوضحت فوتران أن استراتيجية فرنسا في الشرق الأوسط تقوم على نهج دبلوماسي لتجنب أي تصعيد في المنطقة.

وقالت الوزيرة: "أكرر، الهدف هو حقا تسهيل المسار الدبلوماسي".

وفي إشارة إلى إغلاق مضيق هرمز، قالت فوتران: "الهدف هو حقا هذا النهج الدبلوماسي، فهو الوحيد الكفيل بضمان العودة إلى السلام. إن العديد من الدول تشعر بالقلق، ومن الضروري للغاية أن نجد حلا".