ضبط سائق سيارة اصطدم بدراجة نارية وأصاب قائدها بالتجمع

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو مدعوم بتعليق صوتي تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر القائم على النشر من اصطدام قائد سيارة "فان" بدراجة نارية وإصابة قائدها بالقاهرة ولاذ بالفرار.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، وقائدها مرتكب الواقعة سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبمواجهته أقر باصطدامه بدراجة نارية وإصابة قائدها حال سيره بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وعلل هروبه من مكان الحادث خشية ضبطه.

وفي وقت لاحق وردت إشارة من إحدى المستشفيات بالقاهرة الجديدة بإستقبالها قائد الدراجة النارية المشار إليه عامل توصيل طلبات "مصاب بكدمات وسحجات متفرقة"، وبسؤاله أيد ما سبق، واتهم قائد السيارة بإحداث إصابته.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد قائدها.