ضبط سائق متهم بالتحرش بطفلة داخل ميني باص في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على سائق، لاتهامه بالتحرش بطفلة خلال استقلالها سيارة "ميني باص"، بمدينة نصر في محافظة القاهرة.

وخلال قيام قوة أمنية بملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، استغاثت بهم طفلة تبلغ من العمر 11 عاما، حال استقلالها سيارة "مينى باص".

على الفور تتبعت القوة السيارة واستوقفت قائدها، وبسؤال الطفلة قررت بمحاولة قائد السيارة التحرش بها والتعدي عليها حال استقلالها السيارة صحبته في طريقها للعودة إلى منزلها.

وبمواجهة المشكو في حقه، السائق المقيم بدائرة قسم شرطة المرج، اعترف بارتكاب الواقعة، وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات .