عبد العاطي لنظيره الجيبوتي: نرفض الاعتراف بـ أرض الصومال ونتمسك بسيادة الدول

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الجمعة، اتصالًا هاتفيًا مع عبد القادر حسين عمر، وزير خارجية جيبوتي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى إزاء أبرز القضايا الإقليمية.

وأكد وزير الخارجية عمق العلاقات المصرية الجيبوتية، مشيدًا بالزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين البلدين، ومثمنًا الحرص المتبادل على الدفع بأطر التعاون المشترك إلى آفاق أرحب بما يحقق المصالح المشتركة، ومبرزًا أهمية مواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.

وشدد عبد العاطي على أهمية زيادة التبادل التجاري ودعم الاستثمارات المتبادلة، وإتاحة المجال أمام الشركات المصرية للاستفادة من الفرص المتاحة في السوق الجيبوتية، خاصة في مجالات البنية التحتية والمناطق اللوجستية والطاقة والزراعة والصناعة، مؤكدًا ضرورة مواصلة التنسيق لتنفيذ المشروعات المشتركة، اتساقًا مع الأهمية التي توليها مصر لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع جيبوتي.

وفيما يتعلق بالأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، أكد وزير الخارجية أهمية الحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضي الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مجددًا الرفض التام وإدانة الاعتراف الإسرائيلي بما يسمى "أرض الصومال"، ومؤكدًا الدعم الكامل لوحدة وسيادة وسلامة أراضي الصومال الفيدرالية.

وشدد على رفض أي إجراءات أحادية من شأنها المساس بالسيادة الصومالية أو تقويض أسس الاستقرار في البلاد، لما تمثله من انتهاك للقانون الدولي وتهديد لاستقرار منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، مع التأكيد على دعم مؤسسات الدولة الصومالية الشرعية.

كما تبادل الوزيران وجهات النظر حول مجمل التطورات في منطقة القرن الأفريقي، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء التحديات التي تواجه المنطقة، بما يسهم في دعم جهود تحقيق السلم والأمن والاستقرار وتعزيز العمل الأفريقي المشترك، خاصة في ظل الترابط الوثيق بين أمن البحر الأحمر واستقرار منطقة القرن الأفريقي.