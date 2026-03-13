ترامب: أعتقد أن بوتين يساعد إيران قليلا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ربما يكون يساعد إيران "قليلًا".

وأضاف ترامب، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" بُثت اليوم الجمعة: "أعتقد أنه ربما يكون يساعد إيران قليلًا، نعم أعتقد ذلك، وربما يعتقد أننا نساعد أوكرانيا، أليس كذلك؟".

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات عسكرية على إيران منذ صباح السبت الماضي، أسفرت عن سقوط مئات القتلى، بينهم مسؤولون عسكريون وأمنيون بارزون، وفق ما أوردته تقارير إعلامية.

وترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل، إضافة إلى استهداف ما تصفه بـ"قواعد أمريكية في دول بالمنطقة"، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى ومصابين وإلحاق أضرار بعدد من المنشآت.

وجاء التصعيد رغم الحديث عن تقدم في المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العمانية، التي أشارت إلى دور وساطة في المحادثات.

وتتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برنامجين نووي وصاروخي يشكلان تهديدًا لإسرائيل، فيما تؤكد إيران أن برنامجها النووي سلمي ولا يهدف إلى إنتاج أسلحة نووية.