إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص على طريق القاهرة- إسكندرية الصحراوي

أصيب 7 أشخاص بجروح وكدمات بالجسد، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

البداية جاءت بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغا بوجود حادث انقلاب بطريق مصر إسكندرية الصحراوي ووجود مصابين.

على الفور دفعت الأجهزة الأمنية بالخدمات لمكان الحادث مدعومين بسيارة إسعاف.

وبوصول القوات الأمنية تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص بالطريق وبسبب السرعة الزائدة اختلت عجلة القيادة من يد السائق ما تسبب في اختلالها حتى انقلبت على جانب الطريق.

وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص بجروح وكدمات وكسور بالجسد بشكل متفرق وتم نقله للمستشفى بواسطة سيارة الإسعاف لتلقي العلاج اللازم.