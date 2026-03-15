انطلاق الانتخابات المحلية في فرنسا في آخر اختبار للمزاج السياسي قبيل انتخابات الرئاسة

يتوجه الناخبون في فرنسا إلى صناديق الاقتراع، اليوم الأحد، في الانتخابات المحلية التي تُعد آخر اختبار كبير للمزاج السياسي قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

وهناك ما يقرب من 49 مليون شخص مؤهلون للمشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات البلدية، التي ستحدد آلاف أعضاء المجالس المحلية الذين يقومون بدورهم بانتخاب رؤساء البلديات في مناطقهم..

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة 8 صباحا (0700 بتوقيت جرينتش)، وسيغلق معظمها عند الساعة 6 مساء، وإن كان التصويت سيستمر حتى الساعة 7 مساء في بعض المدن وحتى الساعة 8 مساء في المدن الكبرى.

وإذا لم يحصل أي مرشح على أغلبية مطلقة، تُجرى جولة ثانية في 22 مارس.

وسينصب الاهتمام بشكل خاص على عدد المقاعد التي يمكن أن يفوز بها حزب التجمع الوطني اليميني الشعبوي بقيادة مارين لوبان. ومثل حزب النهضة الذي ينتمي لتيار الوسط بقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون، سعى حزب التجمع الوطني جاهدا لبناء قاعدة محلية قوية.