النائبة داليا السعدني: دعم الأعمال الفنية الهادفة ضرورة لترسيخ الهوية الوطنية

أكدت النائبة داليا السعدني، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن دعم الأعمال الفنية التي تعكس قيم الأسرة المصرية الأصيلة، وتقدم رسائل إيجابية تعزز الاستقرار والثقة في قدرة الدولة على مواجهة التحديات والأزمات، يمثل ضرورة وطنية وثقافية في هذه المرحلة المهمة.

وأضافت السعدني، في بيان اليوم الأحد، أن الثقافة والفن لهما دور محوري في الحفاظ على الهوية المصرية، باعتبارهما من أهم أدوات تشكيل الوعي المجتمعي، وترسيخ الانتماء الوطني، ومواجهة الأفكار الهدامة أو المحتوى الذي لا يعبر عن طبيعة المجتمع المصري وتقاليده الراسخة.

وأوضحت أن الأعمال الفنية الراقية لا تقتصر فقط على الترفيه، وإنما تسهم في بناء الشخصية المصرية، ونشر القيم الإيجابية داخل المجتمع، وفي مقدمتها التماسك الأسري، واحترام العادات والتقاليد، وتعزيز روح المسؤولية والانتماء.

وشددت على أهمية تقديم محتوى فني وثقافي يعبر عن واقع المجتمع المصري، ويبرز حجم الإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع، بما يدعم حالة الوعي العام، ويعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وقدرتها على العبور من مختلف التحديات.

واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن القوة الناعمة المصرية ستظل أحد أهم الأسلحة في حماية الهوية الوطنية، وبناء وعي الأجيال الجديدة، وهو ما يتطلب استمرار دعم الدولة والمجتمع لكل عمل فني جاد وهادف يرسخ القيم ويحافظ على الشخصية المصرية.

وتابعت: "نحن لدينا جاهزية تامة في هذا الموضوع، واستمرار الحرب. نحن جاهزون، ونحن صامدون، ولن نركع، ولن نخطئ أمام العدو أبدًا، والشعب الإيراني ليس بالملاجئ، لأن الشعب الإسرائيلي منذ بداية الحرب".