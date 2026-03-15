نقيب الأشراف: نجدد دعمنا للرئيس السيسي في قرارات حماية الأمن القومي

نقيب الأشراف: مصر بقيادة الرئيس السيسي تتحرك وفق رؤية متوازنة لتحقيق الاستقرار بالمنطقة

ثمّن محمود الشريف، نقيب الأشراف، التصريحات التي أدلى بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، أمس.

وأكد الشريف، نقيب الأشراف، أن التصريحات التي أدلى بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حفل الإفطار تؤكد بما بلا يدع مجالا للشك أن جمهورية مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تتحرك وفق رؤية متوازنة وحكيمة لصون استقرار المنطقة وحماية شعوبها من أي تهديدات أو محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار، وتعزز من الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وتأكيد على أن التعامل مع التحديات يتم بشفافية ومسئولية.

وأكد الشريف، أن نقابة الأشراف، باعتبارها جزءا من نسيج هذا الوطن العظيم، تؤكد دعمها الكامل والراسخ للقيادة السياسية المصرية الحكيمة، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، في جهوده المخلصة لتحقيق الأمن والاستقرار، ودفع عجلة التنمية والرخاء في ربوع مصرنا الحبيبة، وتأييدها المطلق في اتخاذ القرارات والإجراءات لحماية الأمن القومي المصري والتصدي لأي تهديدات تمس استقرار المنطقة، في ظل هذه الأوضاع الخطيرة التي تمر بها المنطقة.

وشدد نقيب الأشراف، على أن تكاتف جميع أبناء الوطن، خلف قيادتهم الرشيدة، هو السبيل الوحيد لتحقيق آمالنا وطموحاتنا، فلقد أثبتت القيادة المصرية، بحكمتها وبعد نظرها، قدرتها على تجاوز الصعاب، ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية، والحفاظ على مكانة مصر ودورها الريادي في المنطقة والعالم.

وقال نقيب الأشراف: "نجدد العهد بالوقوف صفا واحدا، يدا بيد، مع قيادتنا وشعبنا، من أجل بناء مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة، مستقبل يليق بتاريخ مصر العظيم ومكانتها الرفيعة".

واختتم نقيب الأشراف قائلا :"أدع المولى عز وجل أن يحفظ أوطاننا من كل مكروه وسوء وأن يجنبها ويلات الحروب، وأن يوفق قادتها لما فيه الخير والرشاد، وأن يعم الأمن والسلام على العالم أجمع".