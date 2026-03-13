انطلاق فرز أصوات انتخابات نقابة المهندسين بالقاهرة في جولة الإعادة على مقعد النقيب

أغلقت لجان الانتخابات بمحافظة القاهرة، في الخامسة مساء اليوم، أبوابها أمام الناخبين في جولة الإعادة بانتخابات نقابة المهندسين على مقعد النقيب العام، وبدأت اللجان أعمال فرز الأصوات عقب انتهاء التصويت مباشرة، تمهيدًا لإعلان النتيجة.

وبلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم حتى غلق باب التصويت 4296 مهندسًا من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة مهندسي القاهرة.

ويتنافس مرشحان في جولة الإعادة على منصب النقيب العام، هما النقيب السابق هاني ضاحي، وعضو مجلس النواب الأسبق محمد عبد الغني.

ووضعت اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين مجموعة من الضوابط التنظيمية لإجراء الانتخابات، تضمنت ضرورة إبراز الناخب كارنيه النقابة، إلى جانب أصل بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري، أو رخصة قيادة أو سلاح مدون بها الرقم القومي، أو بطاقة تحقيق شخصية عسكرية، وذلك عند التسجيل الإلكتروني لإثبات الحضور، وكذلك عند دخول اللجان الفرعية.

كما أوضحت الضوابط وجوب دخول الناخب إلى اللجنة بالبرنت الورقي المطبوع من مستخدمي الحاسب الآلي بالنقابة الفرعية، على أن يُسلم إلى المستشار رئيس اللجنة الفرعية، ويُتحفظ عليه لحين تسليمه لمندوب اللجنة العليا للانتخابات.

وأكدت اللجنة حظر وجود أي دعاية انتخابية داخل اللجان يوم التصويت، أو الوقوف على الطرقات والسلالم المؤدية إليها داخل الحرم الانتخابي، مع منع التصوير داخل اللجان أثناء الاقتراع، وضرورة الحفاظ على الانضباط داخل المقر الانتخابي.

كما شددت على استخدام الحبر الفوسفوري عقب التصويت، وأن يقتصر التواجد داخل اللجان على المستشارين وأمناء السر المكلفين من الهيئة القضائية والناخب أثناء الإدلاء بصوته، مع حظر التصويت خارج مقر النقابة الفرعية المقيد بها الناخب.