الجيش اللبناني يحذر من خطورة رابط إلكتروني على منشورات ألقتها إسرائيل فوق بيروت

حذّرت قيادة الجيش اللبناني المواطنين من خطورة مسح رابط رمزي (كيو آر كود) على تطبيق واتساب، وآخر على منصة فيسبوك للتواصل مع وحدة الاستخبارات البشرية "الوحدة 504" في الجيش الإسرائيلي، وجاء في منشورات ألقتها طائرة إسرائيلية فوق العاصمة بيروت، لما ينطوي عليه من خطر أمني.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش إنه "في ظل الاعتداءات الإسرائيلية على مختلف المناطق اللبنانية، ألقت طائرة إسرائيلية منشورات ورقية فوق مدينة بيروت، تتضمن رمزا لرابط رمزي (كيو آر كود) يعود على تطبيق واتساب وآخر على منصة فيسبوك للتواصل مع وحدة الاستخبارات البشرية "الوحدة ٥٠٤" في الجيش الإسرائيلي التي تُعنى بتجنيد العملاء".

‏وحذّرت قيادة الجيش "المواطنين من خطورة مسح الرمز والدخول إلى هذه الروابط لما ينطوي عليه من مسئولية قانونية وخطر أمني، إضافةً إلى التمكّن من خرق الهواتف الخلوية والوصول إلى البيانات الشخصية".

وكان الطيران الإسرائيلي قد عمد بعد ظهر اليوم إلى رمي منشورات فوق عدد من المناطق في العاصمة بيروت، وتحديداً في مناطق فردان والحمرا وعين المريسة، جاء فيها "من أجل مصلحة الجميع من الأفضل أن تمتلئ هذه الصفحات بكلمات. لذلك عليكم نزع سلاح حزب الله. لبنان هو قرارك مش قرار غيرك".