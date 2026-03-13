النائب علي مهران: اتصال السيسي ونظيره الإيراني خطوة لتعزيز الحوار الإقليمي

اعتبر النائب علي مهران، عضو مجلس الشيوخ، أن الاتصال الهاتفي الذي جرى اليوم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، خطوة محورية تعكس الرؤية الحكيمة لمصر في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي وتعزيز مسارات الحوار البناء بين دول المنطقة.

وأشار مهران إلى أن مصر، بقيادة الرئيس السيسي، دائمًا ما تتبنى سياسات تهدف إلى ترسيخ مبادئ السلام والتفاهم بين الشعوب والدول، مؤكداً أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز التعاون المشترك بين الدول العربية والإسلامية على أسس الاحترام المتبادل والمصلحة الوطنية العليا.

وأضاف النائب أن هذا الاتصال الهام يعكس دور مصر الريادي كقوة معتدلة ومسئولة في المنطقة، ويسلط الضوء على قدرتها في المساهمة بفاعلية في تسوية النزاعات، ودعم مسارات الحوار الدبلوماسي البناء بعيدًا عن التصعيد أو التوترات، بما يعزز الاستقرار والسلام الإقليمي.

وأكد مهران، أن مصر تواصل الالتزام بسياسة التوازن والحياد الإيجابي في كل الملفات الدولية والإقليمية، مع العمل على خلق مناخات تعاون اقتصادي وسياسي بين الدول، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على مصالح الشعوب، وتعزيز أواصر التعاون بين الدول لتحقيق مستقبل أكثر استقرارًا وأمانًا للجميع.

واختتم النائب بتوجيه تحية تقدير وإشادة للرؤية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن القيادة المصرية تظل دائمًا حريصة على لعب دور فعال في دعم السلام وتعزيز الأمن الإقليمي، بما يضع مصر في موقع الصدارة كقوة إقليمية مسئولة وفاعلة في صناعة قرارات المنطقة الاستراتيجية.