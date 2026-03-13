رئيس الترجي يحفز لاعبيه بالمستحقات قبل مواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

عقد حمدي المدب، رئيس الترجي الرياضي التونسي، اجتماعًا مع لاعبي الفريق الأول، قبل المواجهة المرتقبة أمام النادي الأهلي ، في إطار منافسات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025–2026.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة صحيفة الشروق التونسية، فقد التقى المدب بعدد من لاعبي الفريق، من بينهم محمد أمين توجاي ومحمد أمين بن حميدة، بهدف تحفيزهم ورفع معنويات المجموعة قبل القمة المنتظرة.

وجاء هذا الاجتماع في إطار سعي إدارة النادي لدعم الفريق معنويًا، وحث اللاعبين على تقديم أفضل أداء ممكن وتحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة الذهاب من ربع النهائي.

وأكد المدب خلال اللقاء ضرورة تحسين مستوى الفريق، خاصة في ظل تراجع النتائج والأداء خلال الموسم الحالي، رغم توفير الإدارة لجميع الإمكانيات والمتطلبات للفريق.

كما أشار رئيس الترجي إلى أنه قام بصرف جزء من المستحقات المالية للاعبين خلال الأيام الماضية، على أن يتم صرف باقي المستحقات في الفترة المقبلة.

ويُعد هذا الاجتماع الأول للمدب مع لاعبي الفريق منذ فترة، بعدما غاب عن المشهد في الفترة الماضية لأسباب صحية.