سويسرا ترفض عبور طائرتي استطلاع أمريكيتين فوق أراضيها التزاما بالحياد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت الحكومة السويسرية يوم السبت، إنها رفضت منح الولايات المتحدة الإذن بتحليق طائرتي استطلاع عسكريتين فوق أراضيها بسبب النزاع الدائر بينها وبين إيران، في خطوة تستند إلى قوانين الحياد الصارمة التي تتبناها البلاد.

وأوضحت السلطات في برن أن القوانين السويسرية تحظر بشكل واضح وصريح استخدام المجال الجوي لأغراض عسكرية من قبل أي طرف من الأطراف المشاركة في النزاعات ، وتعلق الطلب الأمريكي بطائرتي استطلاع.

ورغم ذلك ، تمت الموافقة على طلبات تتعلق برحلة صيانة واحدة ورحلتي نقل مرتبطة بالنزاع الدائر في إيران.

وقال مسؤولون سويسريون إنه مسموح بالتحليق للأغراض الإنسانية أو الطبية، مثل نقل الجرحى، وكذلك الرحلات الجوية غير المرتبطة بالنزاع.