الحكومة الباكستانية تلزم الرحلات الجوية بالتزود بالحد الأدنى من الوقود بسبب نقصه

أصدرت هيئة المطارات الباكستانية، اليوم السبت توجيهات لشركات الطيران العاملة في البلاد بضرورة الإقلاع بالحد الأدنى من الوقود اللازم، قائلة إن ذلك يعود إلى "قيود الإمداد الناجمة عن الصراع الدائر في الشرق الأوسط".

وفي إشعار جديد للطيارين، أشارت الهيئة إلى اضطرابات في توفر وقود الطائرات A-1 نتيجة للوضع الراهن في الشرق الأوسط، حسبما أوردت شبكة "جيونيوز" الإخبارية الباكستانية اليوم، حيث أضافت الشبكة أنه "هذا التوجيه يأتي في ظل تأثير الوضع الإقليمي على إمدادات وقود الطائرات A-1، مما استدعى اتخاذ تدابير احترازية لعمليات الطيران".

وفي هذا الصدد، نُصحت شركات الطيران بتزويد طائراتها بأكبر قدر ممكن من وقود الطائرات من المطارات في الخارج، حسب "جيونيوز" التي أشارت إلى أنه "ستبقى إشعارات الطيارين المتعلقة بإمدادات وقود الطائرات سارية المفعول حتى 31 مارس، وفقًا لهيئة المطارات الباكستانية".