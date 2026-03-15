الصحة اللبنانية: استشهاد 850 شخصا وإصابة 2105 منذ بداية الهجمات الإسرائيلية في 2 مارس

نشرت وزارة الصحة اللبنانية، التقرير اليومي الصادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة حول تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وقالت في تقريرها، إن العدد الإجمالي للشهداء بلغ 850، وعدد الجرحى 2105، وذلك خلال الفترة من 2 إلى 15 مارس.

وسجل التقرير ارتفاعا في عدد الشهداء الاطفال إلى 107.

ويتواصل التصعيد العسكري على الجبهة اللبنانية مع تكثيف الغارات الإسرائيلية على مناطق واسعة في جنوب البلاد، في وقت أعلن فيه حزب الله تنفيذ عمليات صاروخية ومدفعية استهدفت مواقع وتجمعات لجيش الاحتلال على الحدود، وسط مؤشرات إسرائيلية إلى احتمال توسيع العمليات البرية، في ظل اتساع التوتر الإقليمي على خلفية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، فجر اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ثلاث غارات إسرائيلية استهدفت مناطق في الجنوب إلى 15 شهيداً بينهم أربعة أطفال، إضافة إلى ثمانية جرحى. وطالت الغارات مدينة النبطية وبلدتي حارة صيدا والقطراني.

كما أفادت وسائل إعلام محلية باستشهاد شخص إثر قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في منطقة الشرحبيل بمدينة صيدا جنوب لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن أطراف بلدتي عيتا الشعب ورامية في جنوب لبنان تعرضت لقصف مدفعي إسرائيلي، في ظل استمرار التصعيد العسكري والتصعيد الإسرائيلي على طول الحدود اللبنانية الفلسطينية.

كما أبلغت الوكالة بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي شنّ غارة استهدفت بلدة الطيبة جنوبي لبنان، ترافقت مع قصف مدفعي عنيف طال البلدة، فيما سُجّل قصف مدفعي متقطع استهدف وادي السلوقي ومحيط بلدتي قبريخا وتولين.

وفي سياق متصل، أعلنت فرق الدفاع المدني انتشال مصابين اثنين بجروح متوسطة من منزل استهدفته غارة إسرائيلية في بلدة مجدل سلم.