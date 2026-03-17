برنامج الأغذية العالمي: الحرب في إيران قد تدفع 45 مليون شخص إلى حافة الجوع الحاد

كشفت دراسة تحليلية، نشرها برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، أن قرابة 45 مليون شخص قد يتعرضون لمستويات مرتفعة من الجوع إذا لم تتوقف الحرب في إيران بحلول منتصف العام الجاري.

وذكر برنامج الأغذية، أن هذا العدد سوف يضاف إلى 318 مليون شخص حول العالم يعانون بالفعل من مشكلة أمن غذائي حادة، بمعنى أنهم لا يستطيعون الحصول على كميات كافية من الغذاء، وأن أرواحهم وسبل عيشهم في خطر.

وقال كارل سكاو، نائب الرئيس التنفيذي للبرنامج، إنه "إذا استمر هذا الصراع، فإنه سوف يبعث بموجات صادمة حول العالم، وسوف يكون أكثر المضارين الأسر التي لا تستطيع بالفعل توفير قيمة وجبتها التالية".

وأضاف أنه "بدون رد فعل انساني يتم تمويله بشكل كاف، فإن الحرب قد تؤدي إلى كارثة للملايين الذين وصلوا بالفعل إلى الحافة".

وأشار برنامج الغذاء، إلى أن الحصار شبه الكامل الذي تفرضه إيران على مضيق هرمز تسبب في تعطل شحنات الغذاء من مراكز لوجستية في دبي، إذ تضطر السفن إلى سلوك طرق بديلة أبعد بشكل كبير، وتواجه ارتفاع التكلفة بسبب أسعار الوقود.