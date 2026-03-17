ضبط قائد سيارة لاتهامه بمحاولة دهس فرد أمن داخل مول بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة ملاكي بمحاولة دهس أحد الأشخاص بمحافظة الشرقية.

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وتم تحديد هوية الظاهرين بمقطع الفيديو، وهما فرد أمن إداري وأحد الأشخاص.

وبسؤال فرد الأمن، قرر أنه أثناء مباشرته عمله بساحة الانتظار الخاصة بأحد المولات، وأثناء قيامه بإرشاد السيارة للسير في الاتجاه الصحيح للخروج، قام قائدها بالاصطدام به وحمله على مقدمتها والسير به، دون حدوث إصابات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السيارة وقائدها، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مبررًا ذلك برغبته في اختصار الطريق.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.