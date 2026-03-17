وزير خارجية إسرائيل: الشعب الإيراني الوحيد القادر على إسقاط نظامه

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الثلاثاء، إن «الشعب الإيراني الوحيد القادر على إسقاط نظامه».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الإستوني مارغوس تساهكنا: «لا يمكن إسقاط النظام الإيراني إلا عن طريق الإيرانيين».

وأشار إلى أن تل أبيب تعمل على «تهيئة الظروف»، ليتمكن الشعب الإيراني من الحصول على حريته، بحسب تعبيره.

ولفت إلى أن بلاده تعمل للقضاء على تهديد إيران على المدى الطويل، معقبًا: «هذه الحرب تأتي كي لا نقوم بحرب كل عامين».

وأكمل: «لقد انتصرنا بالفعل وجرى إضعاف إيران بشكل كبير، وسنواصل الحرب مع إيران حتى إنجاز المهمة».

وقبل أيام، كشفت وسائل إعلام عبرية، أن واشنطن وتل أبيب تخططان لخطوات إضافية كبيرة داخل إيران يمكن أن تؤثر في مسار الحرب، مع غياب أي علامات لانهيار النظام الإيراني رغم قوة الضربات التي تعرَّض لها.

ونقلت هيئة البث العبرية عن مصادر إسرائيلية أنه لا تزال في إيران أهداف محتملة للهجوم قبل إعلان استنفاد العمل العسكري، لكنها دعت إلى إعادة تقييم أهداف الحرب هناك.

كما أقرت المصادر الإسرائيلية بصعوبة دفع الشعب الإيراني للخروج بأعداد كبيرة إلى الشوارع، وهو ما يمثل أحد التحديات أمام القيادتين الأمريكية والإسرائيلية.

وفي السياق ذاته، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر في الجيش أن تل أبيب تستعد لمعركة طويلة مع إيران، بالتعاون مع الولايات المتحدة.

أما القناة 13 فنقلت عن مصادر سياسية وعسكرية، أن النظام في إيران لا يُظهر علامات انهيار، بل بدأ يتعافى في الأيام الأخيرة، مؤكدة وجود شكوك في إمكانية سقوط النظام مع نهاية الحرب.

وأضافت القناة أن لدى القيادتين العسكرية والسياسية في إسرائيل اقتناع بأن البلاد أمام حملة طويلة على جبهتين في آن واحد.

وأشارت التقديرات الإسرائيلية إلى أن المواجهة المكثفة مع إيران قد تستمر أسابيع أخرى على الأقل، في حين قد تستمر الحرب مع حزب الله أشهُرا.