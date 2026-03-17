أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الثلاثاء، مقتل شخصين خلال الـ24 ساعة الماضية ما رفع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023، إلى 72 ألفا و249 قتيلا.

جاء ذلك في بيان صدر عن الوزارة قالت فيه إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة "شهيدين و20 مصابا"، دون توضيح ملابسات سقوط القتيلين والجرحى.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025، تواصل إسرائيل ارتكاب خروقات يومية بالقصف وإطلاق النيران.

وأوضحت الوزارة أن حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية للاتفاق منذ أكتوبر الماضي ارتفعت إلى "673 شهيدا و1799 مصابا".

وأفادت بأن الحصيلة الإجمالية لضحايا الإبادة الإسرائيلية ارتفعت منذ أكتوبر 2023 إلى "72 ألفا و249 شهيدا، و171 ألفا و898 مصابا".

وجرى التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 بدعم أمريكي، وخلفت دمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.