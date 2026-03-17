فلسطين: إسرائيل تستغل الأزمات الإقليمية لتكثيف الاستيطان بالضفة

قدّمت وزيرة الخارجية والمغتربين فارسين أغابكيان شاهين، الثلاثاء، إحاطة لأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى دولة فلسطين، حذرت خلالها من استغلال إسرائيل انشغال العالم بالأزمات الإقليمية لتكثيف سياسة الاستيطان في الضفة الغربية، وفق بيان للخارجية الفلسطينية.

وقالت الوزيرة الفلسطينية إن سلطات الاحتلال تستغل انشغال المجتمع الدولي بالأزمات الإقليمية وتعمل على تسريع وتيرة الضم، عبر توسيع المستوطنات وإقرار إجراءات تشريعية وإدارية تهدف إلى تكريس السيطرة الدائمة على الأرض الفلسطينية.

وبيّنت أن تلك المساعي تقوض حل الدولتين وتهدد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وأضافت أن الهجمات اليومية المنظمة التي يقوم بها المستوطنون وتستهدف الفلسطينيين وممتلكاتهم "تشمل القتل والاعتداءات الجسدية وحرق المنازل والمركبات وتخريب الأراضي الزراعية والاستيلاء على الموارد، وذلك في ظل حماية مباشرة من جيش الاحتلال".

ومنذ بدء الهجوم الأمريكي الإٍسرائيلي على إيران في 28 فبراير، استشهد 7 فلسطينيين برصاص المستوطنين، لتزيد حصيلة القتلى منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في أكتوبر 2023 إلى 42، وفق معطيات حكومية.

وأشارت الوزيرة الفلسطينية في إحاطتها إلى استمرار الانتهاكات بحق المقدسات، خاصة إغلاق المسجد الأقصى منذ بداية الحرب على إيران، ومنع المصلين من أداء شعائرهم خلال شهر رمضان "في انتهاك واضح لحرية العبادة".

ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، "واتخاذ خطوات عملية لوقف هذه الانتهاكات، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، بما يضمن احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

ومنذ بدء الحرب على غزة، أسفرت اعتداءات الجيش والمستوطنين في الضفة الغربية إجمالا، عن استشهاد 1133 فلسطينيًا وإصابة نحو 11 ألفا و700، إضافة إلى اعتقال نحو 22 ألفًا، وفق معطيات رسمية فلسطينية.