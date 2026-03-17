لبنان: استهداف إسرائيل للجيش يتناقض بشكل فاضح مع الدعوات الدولية لبسط سلطة الدولة

ندد الرئيس اللبناني جوزاف عون باستهداف إسرائيل لعدد من العسكريين اللبنانيين، الثلاثاء، في هجوم أودى بحياة جنديين اثنين وإصابة عدد آخر.

وقال عون إن الحادث "يتناقض بشكل فاضح مع دعوات لبنان والمجتمع الدولي إلى تمكين الجيش من بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية وحصر السلاح في أيدي القوات المسلحة الشرعية"، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وقالت الرئاسة اللبنانية، في بيان، إن عون أدان بأشد العبارات "استهداف العسكريين بالتزامن مع استمرار الاعتداءات التي أودت أيضاً بحياة المئات من النساء والرجال والأطفال الأبرياء"، معتبراً أن "هذه الأعمال تشكّل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية والإنسانية".

وأكد الرئيس اللبناني تمسك لبنان بخيار بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي وحصر السلاح في أيدي القوات المسلحة الشرعية، ودعا إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية فورا، وعدم التعرض للجيش.