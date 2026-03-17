فرقة الشمس لذوي الاحتياجات الخاصة تقدم عرض «بلاك» على مسرح الحديقة الدولية أيام عيد الفطر المبارك

ضمن خطة البيت الفني للمسرح التابع لقطاع المسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، تقدم فرقة الشمس لذوي الاحتياجات الخاصة بقيادة الفنان محمد متولي العرض المسرحي «بلاك»، وذلك ابتداءً من ثاني أيام عيد الفطر المبارك على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر، يوميًا مجانًا في تمام الساعة السابعة مساءً.

وأكد الفنان محمد متولي مدير فرقة الشمس، أن العرض المسرحي «بلاك» ليس مجرد عمل مسرحي، بل رسالة إنسانية تدعو إلى الإيمان بقدرة الإنسان على تجاوز التحديات والتمسك بالأمل مهما كانت الصعوبات، مشيرًا إلى أن المسرحية تسعى إلى تقديم تجربة فنية وإنسانية تعكس طاقات وإبداعات فناني الفرقة.

وتتناول مسرحية «بلاك» حكاية روح وُلدت في سجن من الصمت، لا صوت يطمئنها ولا خيال نور يبدد وجعها، في رحلة إنسانية تسلط الضوء على قدرة الإنسان على مقاومة الظلام والبحث عن النور الكامن بداخله.

العرض المسرحي بطولة محمود سليمان، يارا المليجي، سلاف الشناوي، نورهان صالح، يوسف رزق، محمود عساف، رويدا نبيل، محمد مجدي، تأليف إسراء محبوب، ديكور رنا أشرف، تنفيذ الديكور محمد مهدي، تنفيذ الملابس منى الورداني، الاستعراضات ياسمين عسكر، تصميم البوستر محمد وحيد، الإضاءة أبو بكر الشريف، أشعار ربيع فرج، ألحان وتوزيع محمود شعراوي، غناء نادين عامر، تنفيذ موسيقي مصطفى كاجو.

هيئة الإخراج: محمد هلال، سلمى هاني، مدحت السعدني، المخرج المنفذ شادي عليوة، رحمة محمد، وإخراج تغريد عبد الرحمن.