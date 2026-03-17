وزير الخارجية: ما يثار عبر منصات التواصل عن وجود ما يعكر صفو علاقتنا بالأشقاء غير صحيح

قال الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية، إن ما يثار عبر منصات التواصل الاجتماعي عن وجود ما يعكر صفو علاقة مصر بالأشقاء لا أساس له من الصحة.

وأضاف في تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية في سلسلة أنباء عاجلة، إن الظروف الاستثنائية وإغلاق المطارات حالت دون إتمام زيارته المقررة للبحرين والكويت.

وأشار إلى أن الاعتداءات التي تعرضت لها دول الخليج والأردن آثمة، كاشفًا عن قيادة القاهرة تحركا في المحافل الدولية لبناء تحالف يدين الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية.

يُشار إلى أن الوزير عبدالعاطي، كان قد شارك في لقاء موسع عقده على هامش إفطار للإعلاميين والكتاب المصريين، تخللها حضور حفل إفطار.

وعُقد هذا اللقاء، في أعقاب جولة خارجية أجراها وزير الخارجية بدر عبدالعاطي تضمنت دول قطر والإمارات والكويت وسلطنة عمان والأردن والسعودية.