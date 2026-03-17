سفارة روسيا بالقاهرة تنظم حفل إفطار للأطفال بالتعاون مع مؤسسة أولادنا

واصلت سفارة روسيا في القاهرة تقليدها السنوي الخاص بتنظيم فعاليات خيرية خلال شهر رمضان، حيث نظمت بالتعاون مع مؤسسة "أولادنا" حفل إفطار للأطفال الصغار الذين ترعاهم هذه المؤسسة الخيرية وآبائهم.

وهنأ يوري ماتفييف، القائم بأعمال سفير روسيا في مصر، الحضور بمناسبة اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك وحلول عيد الفطر المبارك.

وتمنى لمصر دوام الرخاء والازدهار وأكد على التزام روسيا بتعزيز العلاقات الودية التاريخية بين شعبي البلدين.

وقد قام الدبلوماسيون والمتطوعون بتجهيز الموائد وشاركوا في تناول الطعام. وفي ختام الحفل تم توزيع هدايا تذكارية على الأطفال.