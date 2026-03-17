جيش الاحتلال: حزب الله أطلق قذائف صاروخية نحو عدة مناطق بإسرائيل

قال جيش الاحتلال، إن حزب الله أطلق قذائف صاروخية نحو عدة مناطق في إسرائيل.
وأضاف في بيان، مساء الثلاثاء: «بالتوازي مع جهود الاعتراض يقوم سلاح الجو في هذه الاثناء باستهداف منصات صاروخية وبنى تحتية إضافية لحزب الله في أنحاء لبنان».
يُشار إلى أنه في 2 مارس الجاري، هاجم حزب الله، موقعا عسكريا شمالي إسرائيل، ردا على اعتداءاتها المتواصلة على لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار منذ نوفمبر 2024، واغتيالها المرشد الأعلى علي خامنئي.
ومنذ 3 مارس، أعلنت إسرائيل مرارا الشروع بعمليات برية داخل لبنان، فيما أعلن حزب الله التصدي للقوات المتوغلة، مع تقديرات إعلامية إسرائيلية بتوغل القوات حاليا على عمق بين 7 و9 كيلومترات في الأراضي اللبنانية.
واتسعت رقعة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إقليميا لتشمل لبنان، بعد أن بدأت واشنطن وتل أبيب في 28 فبراير الماضي هجوما متواصلا على طهران.